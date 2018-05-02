ABD’deki uçak kazasında 2 kişi öldü

ABD’nin Georgia eyaletine bağlı Savannah kentinde seyir halinde olan C 130 Herkül tipi askeri kargo uçağı düştü. Savannah/Hilton Head Uluslararası Havalimanı yakınlarında düşen uçakta en az 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Uçaktaki mürettebat sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD’nin Georgia eyaletinde Hava Milli Muhafız Teşkilatına ait uçağın düşmesi sonucu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.ABD’nin Georgia eyaletine bağlı Savannah kentinde seyir halinde olan C 130 Herkül tipi askeri kargo uçağı...

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.