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02 Mayıs 2018 Çarşamba 21:59

ABD’deki uçak kazasında 2 kişi öldü

ABD’nin Georgia eyaletinde Hava Milli Muhafız Teşkilatına ait uçağın düşmesi sonucu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.ABD’nin Georgia eyaletine bağlı Savannah kentinde seyir halinde olan C 130 Herkül tipi askeri kargo uçağı...

ABD'deki uçak kazasında 2 kişi öldü
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ABD’nin Georgia eyaletinde Hava Milli Muhafız Teşkilatına ait uçağın düşmesi sonucu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD’nin Georgia eyaletine bağlı Savannah kentinde seyir halinde olan C 130 Herkül tipi askeri kargo uçağı düştü. Savannah/Hilton Head Uluslararası Havalimanı yakınlarında düşen uçakta en az 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Uçaktaki mürettebat sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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