ABD’nin Georgia eyaletinde Hava Milli Muhafız Teşkilatına ait uçağın düşmesi sonucu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.ABD’nin Georgia eyaletine bağlı Savannah kentinde seyir halinde olan C 130 Herkül tipi askeri kargo uçağı düştü. Savannah/Hilton Head Uluslararası Havalimanı yakınlarında düşen uçakta en az 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Uçaktaki mürettebat sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
ABD’deki uçak kazasında 2 kişi öldü
ABD’nin Georgia eyaletinde Hava Milli Muhafız Teşkilatına ait uçağın düşmesi sonucu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.ABD’nin Georgia eyaletine bağlı Savannah kentinde seyir halinde olan C 130 Herkül tipi askeri kargo uçağı...