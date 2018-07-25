25 Temmuz 2018 Çarşamba 18:20

ABD’li Papaz Brunson, cezaevinden evine getirildi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’den iadesini istediği ve terör örgütleri adına suç işlediği iddiasıyla yargılanan ABD’li Papaz Brunson, İzmir Buca F tipi Kırıklar Cezaevi’nden yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde çıkmasının ardından evine getirildi. Kalabalık bir grup tarafından karşılanan Brunson’ı evinin önünde yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu takip etti.