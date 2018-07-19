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19 Temmuz 2018 Perşembe 18:06

ABD’nin ölüm listesinde bulunan DEAŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticisi Avustralya uyruklu Neil Christopher Prakash’ın Avustralya’ya iadesinin reddine, Prakash’ın tahliyesine Kilis Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karar verildi.

IHAAW180645-ASA/19-07-2018 - ABD’nin ölüm listesinde bulunan DEAŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticisi Avustralya uyruklu Neil Christopher Prakash’ın Avustralya’ya iadesinin reddine, Prakash’ın tahliyesine Kilis Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karar verildi. 19.07.2018 18:06:45 TSI NNNN

ABD'nin ölüm listesinde bulunan DEAŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticisi Avustralya uyruklu Neil Christopher Prakash'ın Avustralya'ya iadesinin reddine, Prakash'ın tahliyesine Kilis Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karar verildi.
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IHAAW180645-ASA/19-07-2018 - ABD’nin ölüm listesinde bulunan DEAŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticisi Avustralya uyruklu Neil Christopher Prakash’ın Avustralya’ya iadesinin reddine, Prakash’ın tahliyesine Kilis Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karar verildi. 19.07.2018 18:06:45 TSI NNNN
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