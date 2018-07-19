ABD’nin ölüm listesinde bulunan DEAŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticisi Avustralya uyruklu Neil Christopher Prakash’ın Avustralya’ya iadesinin reddine, Prakash’ın tahliyesine Kilis Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karar verildi.
IHAAW180645-ASA/19-07-2018 - ABD’nin ölüm listesinde bulunan DEAŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticisi Avustralya uyruklu Neil Christopher Prakash’ın Avustralya’ya iadesinin reddine, Prakash’ın tahliyesine Kilis Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karar verildi. 19.07.2018 18:06:45 TSI NNNN