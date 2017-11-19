Acıpayam’da fuhuş operasyonu

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde bir kadına zorla fuhuş yaptırdığı ileri sürülen şahıs jandarma tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



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Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yumrutaş Mahallesi’nde fuhuş yapıldığı ileri sürülen bir eve operasyon düzenledi. Evde bulunan R. S. (58) ile birlikte Azerbaycan uyruklu N.M. (48) adlı kadın gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi. Azerbaycan uyruklu kadın, ifadesinde R.S.’nin kendisini silah zoruyla evde tutup, para karşılığı erkeklerle birlikte olmaya zorladığını söyledi. N.M.’nin ifadesi doğrultusunda, R.S. hakkında fuhuş ve alıkoyma iddialarıyla soruşturma başlatıldı. R.S., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.