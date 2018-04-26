ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2018 Perşembe 20:01

Acıpayam’da trafik kazası: 1 ölü

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen tek taraflı kazada refüjlere çarpan sürücü hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, S.D. (35) idaresindeki 09 YM 756 plakalı araç Akalan Mahallesi yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda...

Acıpayam'da trafik kazası: 1 ölü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen tek taraflı kazada refüjlere çarpan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, S.D. (35) idaresindeki 09 YM 756 plakalı araç Akalan Mahallesi yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje ve ağaçlara çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralıya olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı. 35 yaşındaki S.D. hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku