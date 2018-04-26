Acıpayam’da trafik kazası: 1 ölü

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen tek taraflı kazada refüjlere çarpan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, S.D. (35) idaresindeki 09 YM 756 plakalı araç Akalan Mahallesi yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje ve ağaçlara çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralıya olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı. 35 yaşındaki S.D. hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.