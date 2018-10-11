Adana Havalimanı’nda 14 milyon liralık uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana Havalimanı’nda Suudi Arabistan’a kargo uçağıyla gönderilmek istenen 14 milyon lira değerinde 965 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana Havalimanı’ndan Suudi Arabistan’a kargo uçağı ile uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı yönünde alınan ihbar üzerine başlatılan soruşturmada durum “gecikmesinde sakınca bulunan hal” kapsamında değerlendirilerek, arama kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine verilen talimat doğrultusunda 10 Ekim günü Adana Şakirpaşa Havalimanı kargo bölümünde dedektör köpeği de kullanılarak yapılan aramada su arıtma aparatları arasına gizlenmiş, piyasa değerinin yaklaşık 14 milyon TL olduğu değerlendirilen 965 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.