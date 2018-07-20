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20 Temmuz 2018 Cuma 12:21

Adana merkezli internet dolandırıcılığı operasyonu

Adana merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis ve bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptığı iddiayla gözaltına alınan 24 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana merkezli internet dolandırıcılığı operasyonu
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Adana merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis ve bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptığı iddiayla gözaltına alınan 24 kişi adliyeye sevk edildi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibi sonrası Adana, İstanbul, Diyarbakır, Kocaeli, Antalya, Muğla ve Çanakkale’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. 27 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 10 adet bilgisayar, 1 adet pompalı tüfek ve 1 adet kuru sıkı tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 27 şüpheliden 3’ü emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 24 şüpheli Kozan Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheliler, kalabalık bir polis eşliğinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı. Zanlıların savcılık tarafından ifadelerinin alınmasına başlandı.

Öte yandan, adreslerinde bulunamayan 18 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
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