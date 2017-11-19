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19 Kasım 2017 Pazar 11:48

Adana polisinden torbacılara polis baskını

Adana polisinin baskın üstüne baskın yapması sonucu sokakta uyuşturucu satamayan torbacılar ev ve metruk binalarda uyuşturucu satışına başladı.Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın "torbacı" tabir edilen ve sokakta uyuşturucu satan...

Adana polisinden torbacılara polis baskını
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Adana polisinin baskın üstüne baskın yapması sonucu sokakta uyuşturucu satamayan torbacılar ev ve metruk binalarda uyuşturucu satışına başladı.

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın "torbacı" tabir edilen ve sokakta uyuşturucu satan şahıslara yönelik başlattığı mücadele aralıksız sürüyor. İlk etapta 200’e yakın torbacı gözaltına alınmış 160 kişi tutuklanmıştı. Daha sonra ara yakalamalarda da bu tutuklama sayısı yaklaşık 300’ü buldu. Polisin torbacılara yönelik baskısının artması ve anında sokakta yakalanmalarından dolayı uyuşturucu satamayan torbacılar, bu kez bağımlıları evlerine ya da metruk binalara alarak burada uyuşturucu satışına başladılar. Bu yöntemi de tespit eden yunus ve güven timleri arama izniyle bir metruk binaya baskın yaptı. Baskında bir bağımlı şırınga ile eroin enjekte ederken suçüstü yakalandı. Polis, uyuşturucuyu satan torbacıyı da kovalama sonrası yakaladı. Olayla ilgili gözaltına alınan E.B., S.B. ve S.B. içici olduklarını satıcı olmadıklarını ileri sürdü. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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