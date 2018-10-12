Adana polisinden uluslararası uyuşturucu tacirlerine darbe üstüne darbe

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, son 6 ayda gerçekleştirdiği 6 ayrı operasyonda; Adana üzerinden Körfez ülkelerine gönderilmek istenen ve piyasa değeri yaklaşık 56 milyon lira olan toplam 2 milyon 753 bin 560 adet ‘Captagon’ adlı sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, son 6 ayda gerçekleştirdiği 6 ayrı operasyonda; Adana üzerinden Körfez ülkelerine gönderilmek istenen ve piyasa değeri yaklaşık 56 milyon lira olan toplam 2 milyon 753 bin 560 adet ‘Captagon’ adlı sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana’da uyuşturucuyla mücadele kapsamında şehirde ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcıları ile onlara uyuşturucu temin eden zehir tacirlerine darbe üstüne darbe vurulurken, çetelerin ‘uluslararası planları’ da çökertiliyor.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bağlı ekiplerin, son 6 ayda gerçekleştirdiği 6 ayrı operasyonda, Adana üzerinden Körfez ülkelerine gönderilmek istenen ve piyasa değeri yaklaşık 56 milyon lira olan toplam 2 milyon 753 bin 560 adet ‘Captagon’ adlı sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Söz konusu operasyonlarda gözaltına alınan 13 kişiden de 9’u tutuklandı; 4’ü de ‘adli kontrol’ şartıyla serbest kaldı.

Uluslararası boyuttaki şebekenin, Türkiye’den yurt dışına çıkarmak için özel olarak ürettiği uyuşturucuyu, farklı kentlerden Adana’ya getirip, buradan da havayoluyla Körfez ülkelerine gönderip, piyasa sürmek istediği belirlendi. Çetenin, sentetik hapları da sevkıyatta kullandığı lüks otomobil ve araçlarda özel olarak oluşturulan zulalara yerleştirdiği, bunun içinde ağırlıklı olarak su arıtma cihazları kullanması da dikkat çekti.

Son olarak Adana Havalimanında dış hatlardaki kargo bölümünde yapılan analizlerde narkotik dedektör köpeğinin uyarı vermesi üzerine şüphelenilen ve su arıtma cihazı yüklü olan kargodaki özel zulalara saklanan tam 965 bin adet ‘Captagon’ adlı sentetik uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

Operasyonları değerlendiren Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uyuşturucuyla mücadelede kararlı olduklarının altını çizerek, “Gençlerimizi ve geleceğimizin çalınmasına asla izin vermeyeceğiz. Zehir tacirlerinin kökünü kazıyıncaya kadar mücadelemiz, vatandaşlarımızın da desteğiyle büyük bir kararlılıkla devam edecek” dedi.