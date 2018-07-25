ASAYİŞ:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 08:44

Adana’da 6 günde 8 otomobilin aküsünü çalan 2 kişi yakalandı

Adana’da farklı bölgelerde 6 günde 8 otomobilin akülerini çalan 2 kişi yakalandı.

Adana'da 6 günde 8 otomobilin aküsünü çalan 2 kişi yakalandı
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Adana’da farklı bölgelerde 6 günde 8 otomobilin akülerini çalan 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi ile Seyhan ilçesinde 6 günde 8 farklı araçtan akü çalınmasıyla ilgili şikayetler üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmaların sonucunda, otomobillerden aküleri çalan kişilerin, Ertan S. ile Sercan T. isimli kişiler olduğu tespit edildi. Daha sonra bu şahıslar hırsızlık büro amirliği ekipleri tarafından yakalandı. İki hırsızın yanı sıra, Müslüm G. isimli şahıs hakkında da hırsızlık malı satın almaktan işlem yapıldı.

Ertan S. ile Sercan T. emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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