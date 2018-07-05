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05 Temmuz 2018 Perşembe 07:58

Adana’da ahşap ev küle döndü0

Adana’da ahır kısmında otların yanması sonucu başlayan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, olay, Aladağ İlçesi Ak Ören Mahallesinde meydana geldi. Ahmet Aydoğdu’ya ait iki katlı ahşap evin alt katındaki ahır...

Adana'da ahşap ev küle döndü0
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Adana’da ahır kısmında otların yanması sonucu başlayan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, olay, Aladağ İlçesi Ak Ören Mahallesinde meydana geldi. Ahmet Aydoğdu’ya ait iki katlı ahşap evin alt katındaki ahır kısmında otluklarda yangın çıktı. Otluk alandaki yangın kısa sürede büyüyerek ahşap eve sıçradı. Durumu gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede gelmesine rağmen, ahşap ev yandı. Olayda can kaybı yaşanmazken ev kullanılamaz hale geldi.
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