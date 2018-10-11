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11 Ekim 2018 Perşembe 13:39

Adana’da bir yılda 2 milyon 750 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, kentte son bir yılda 2 milyon 750 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini söyledi.

Adana'da bir yılda 2 milyon 750 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
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Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, kentte son bir yılda 2 milyon 750 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini söyledi.

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Adana Havalimanı kargo bölümünde piyasa değeri 14 milyon lira olan 965 bin hapın ele geçirildiğini belirterek, "Bu olayda uyuşturucu tacirlerinin uluslararası bağlantılarının olup olmadığı araştırılıyor" dedi. Yıldız, hapların yapılan ihbar üzerine hassas burunlu narkotik köpeğiyle yapılan arama sonucunda borular içinden çıktığını ifade etti.

Göreve geldiği ilk günden itibaren uyuşturucuyla mücadeleye ayrı bir önem verdiğini ve gençleri zehirletmemeye kararlı olduklarını söyleyen Yıldız, "Son bir yılda 2 milyon 750 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu sayede binlerce gencin zehirlenmesinin önüne geçildi. Gençliğimizi ve geleceğimizi çalan uyuşturucu tacirleriyle mücadelemiz hiç durmadan devam edecek" diye konuştu.
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