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28 Nisan 2018 Cumartesi 08:17

Adana’da evinin damını Hint Keneviri serası haline getiren bir kişi yakalanırken, 221 kök Hint Keneviri ele geçirildi

Adana’da evinin damını Hint Keneviri serası haline getiren bir kişi yakalanırken, 221 kök Hint Keneviri ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre olay Yüreğir ilçesine bağlı Güneşli Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Adana Emniyet Müdürlüğü...

Adana'da evinin damını Hint Keneviri serası haline getiren bir kişi yakalanırken, 221 kök Hint Keneviri ele geçirildi
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Adana’da evinin damını Hint Keneviri serası haline getiren bir kişi yakalanırken, 221 kök Hint Keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre olay Yüreğir ilçesine bağlı Güneşli Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Adana Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Akdeniz Caddesinde durumundan şüphelendiği otomobili durdurdu. Polis otomobil içinde 4 kilo 30 gram olan yaş esrar ele geçirildi. Sürücü Eser E. ise gözaltına alındı. Zanlı ile yapılan görüşmede kendisinin uyuşturucu madde kullandığını, aracında elde edilen esrarı da Güneşli Mahallesi Akdeniz Caddesindeki evinin damında yetiştirdiğini ileri sürdü. Polis verilen adrese gittiğinde damda Hint Keneviri bahçesi ile karşılaştı. Zanlının damda bulduğu her yere kenevir ektiği görüldü. Damda ortalama boyu 40-50 santimetre olan 31 adet ve yine toprağa ekili vaziyette, ortalama boyu 5-10 santimetre olan 190 adet olmak üzere toplamda 221 adet ekili vaziyette Hint Keneviri ele geçirildi. Polis kenevirleri sökerek imha etti. Ayrıca evin 50 metre uzağında ise meslek lisesinin olması dikkat çekti. Zanlı uyuşturucu ticareti yapmaktan adliyeye sevk edildi.
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