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11 Ekim 2018 Perşembe 18:32

Adana’da hırsızlık operasyonu: 3 tutuklama

Adana’nın Kozan ilçesinde 7 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan 4 zanlıdan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana'da hırsızlık operasyonu: 3 tutuklama
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Adana’nın Kozan ilçesinde 7 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan 4 zanlıdan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana’nın Kozan ilçesinde son bir ay içinde çeşitli inşaatlardan hırsızlık olaylarının meydana gelmesi üzerine araştırma başlatan Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Hırsızlık olayına karışan 5 şüpheliyi tespit eden ekipler, zanlıların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, İ.B., N.Ş., B.T. ve İ.H. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.B., N.Ş. ve İ.H. tutuklandı, B.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili 1 kişinin arandığı kaydedildi.

Öte yandan zanlıların çaldıkları inşaat malzemelerini araçlarla Adana’ya götürerek sattıkları belirtildi.
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