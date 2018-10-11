Adana’da hırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklandı

Adana’nın Kozan ilçesinde 7 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3’ü tutuklandı.
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir süredir ilçenin 7 ayrı noktasında meydana gelen inşaatlardan demir, kalıp gibi hırsızlık olaylarına yönelik yaptığı çalışma neticesinde güvenlik kameralarından 5 şüphelinin 3 araçla hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiğini belirledi.Yakalanarak Kozan Adliyesine sevk edilen şahıslardan 3’ü tutuklanırken 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.