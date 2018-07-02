ASAYİŞ:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 18:44

Adana’da intihar eden üniversiteli genç toprağa verildi

Adana’da kaybolan, bugün öğleden sonra ormanlık alanda cansız bedenine ulaşılan üniversite öğrencisi, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Gencin eski Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Mecit Özcan’ın yeğeni olduğu öğrenildi.

Adana'da intihar eden üniversiteli genç toprağa verildi
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Adana’da kaybolan, bugün öğleden sonra ormanlık alanda cansız bedenine ulaşılan üniversite öğrencisi, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Gencin eski Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Mecit Özcan’ın yeğeni olduğu öğrenildi.

Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde okuyan Yusuf Özcan (24), 28 Mayıs’ta Mersin’deki evinden çıkıp Adana’ya geldi. O günden sonra bir daha öğrenciden haber alamayan ailesi, Özcan’ın bulunması için Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine başvuru yaptı. Bir süredir çalışma yürüten ekipler, bugün öğleden sonra kadavra köpeği ’Melo’nun da yardımıyla gencin ağaç dalına asılmış haldeki cesedine ulaştı. Yusuf Özcan’ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Mersin’e getirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından Özcan, Afetevler Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Gencin önceki dönem Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Macit Özcan’ın yeğeni olduğu öğrenildi.
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