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28 Nisan 2018 Cumartesi 18:28

Adana’da küçükbaş hayvan çalan 4 kişi yakandı

Adana’da küçükbaş hayvan çalan hırsızlar Ceyhan polisinin kurduğu özel ekip tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2’si tutuklanırken 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre olay, Büyük Mangıt Mahallesi’nde...

Adana'da küçükbaş hayvan çalan 4 kişi yakandı
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Adana’da küçükbaş hayvan çalan hırsızlar Ceyhan polisinin kurduğu özel ekip tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2’si tutuklanırken 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Büyük Mangıt Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre geçimini hayvan besiciliği yaparak sağlayan 52 yaşındaki Ayşe Göçer koyunlarını otlatırken sürüsü bölünerek 30 koyunu çalındı. Polis ekiplerine haber verilmesiyle çevre yolları ve kameralar incelemeye alınarak şahısların kimliği tespit edildi. Yapılan aramalarda koyunlar bulunurken, olaya karışan İsmail S., Ali T., F. Ç., ve R.G. isimli 4 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmail S. ve Ali T. tutuklanırken, F.Ç. ile R.G. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı, koyuların ise sahibi Ayşe Göçer’e teslim edildiği öğrenildi.
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