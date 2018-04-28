Adana’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada bir sürücü yaralanırken, kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.Edinilen bilgiye göre, Kozan Feke Karayolu Sırelif...

Adana’nın Kozan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada bir sürücü yaralanırken, kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, Kozan Feke Karayolu Sırelif mevkiinde meydana gelen kazada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 RB 984 plakalı otomobil ile Ali Faik Himmetoğlu (55) yönetimindeki 01 FK 349 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil de yol kenarına savruldu.

Kazada sürücü Ali Faik Himmetoğlu yaralanırken, diğer otomobilin sürücüsünün ise olay yerinden ayrıldığı öğrenildi. Yaralı sürücü Himmetoğlu çağrılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri ise kaza yerinde güvenlik önlemi alarak yolu kısa süreliğine tek taraflı olarak trafiğe kontrollü olarak kapattı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.