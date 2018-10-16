Adana’da suç örgütü operasyonu: 20 gözaltı

Adana’da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yapılan açıklamaya göre, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından birçok ilde dolandırıcılık eylemlerine katıldığı değerlendirilen Adana merkezli ‘çıkar amaçlı suç örgütü’ne yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Şüphelilerin, sigorta şirketlerinden aradıkları izlenimi ile trafik kazası sonucu ağır hasar almış araçların sahiplerini arayarak sigorta bedeli dışında, hasarlı araçları ayrı bir bedel mukabilinde satabileceklerini beyan edip işlemlerin tamamlanması bahanesiyle çeşitli miktarlarda paraları bildirdikleri hesap numaralarına yatırtmaya çalıştıkları, bu suretle 25 vatandaşı dolandırdıkları, 200’e yakın vatandaşı da dolandırmaya teşebbüs ettikleri yönünde deliller elde edildi.

Soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip yöntemlerinden de faydalanıldığı kaydedildi.