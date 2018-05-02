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02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:36

Adana’da trafik kazası: 3’ü ağır 7 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazısında 3’ü ağır 7 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza, Kozan Adana Karayolu Işıklı Mahallesi’nde meydana geldi. Fettah Peksoy’un kullandığı 80 AL 085 plakalı otomobil, sürücüsünün...

Adana'da trafik kazası: 3'ü ağır 7 yaralı
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Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazısında 3’ü ağır 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Kozan Adana Karayolu Işıklı Mahallesi’nde meydana geldi. Fettah Peksoy’un kullandığı 80 AL 085 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında park halinde bulunan 01 VBU 25 plakalı kamyonete çarpıp savrularak yol kenarındaki satıcının tezgahına, ardından da kulübenin güvenlik kamerası direğine çarparak durabildi.

Kazada otomobil sürücüsü Fettah Peksoy ile aynı araçta yolculuk eden Elif Peksoy, Baki Peksoy ve Durdane Peksoy ile kamyonetin sürücüsü Durdu Mehmet Usta ile yanındakiler Ahmet Usta ve Cennet Demirkan yaralandılar.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırılırken, yaralı 7 kişiden 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.
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