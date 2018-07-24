Yemen’in Aden kentinde meydana gelen bombalı saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.Yemen’in güneyindeki Aden şehrinde bir kontrol noktası yakınlarında el yapımı bombayla saldırı düzenlendi. Saldırıda 2’si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yerel kaynaklar, saldırının güvenlik güçlerini hedef aldığını ifade etti.
Aden’de patlama: 4 ölü
Yemen’in Aden kentinde meydana gelen bombalı saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.