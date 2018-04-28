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28 Nisan 2018 Cumartesi 10:03

Adil Öksüz’ün yeğeni ABD’ye kargo gönderirken gözaltına alındı

İstanbul’da emniyet ekipleri, FETÖ/PDY şüphelisi olarak aranan Adil Öksüz’ün yeğeni E.H.Ö.’yü ABD’ye kargo göndereceği sırada gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Adil Öksüz'ün yeğeni ABD'ye kargo gönderirken gözaltına alındı
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İstanbul’da emniyet ekipleri, FETÖ/PDY şüphelisi olarak aranan Adil Öksüz’ün yeğeni E.H.Ö.’yü ABD’ye kargo göndereceği sırada gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmada FETÖ/PDY şüphelisi olarak aranan Adil Öksüz’ün yeğeni E.H.Ö.’nün ABD’ye kargo göndereceği tespit edildi. Ekipler 13 Nisan günü E.H.Ö.’yü E.S. ismine gönderilen zarfı kargo yetkilisine teslim ederken suçüstü yakaladı.

Kargo paketinin içinden çıkan FETÖ/PDY’nin sözde Üsküdar İl İmamı olarak aranan M.Ö., tutuklu olan eşi Ş.Ö. ve çocukları Z.Ş.Ö.’ye ait muhtelif evraklara el konuldu. E.H.Ö. ifadesinde kargo paketinin kendisine ait olduğunu ve firari Adil Öksüz’ün kardeşi Mehmet Öksüz’ün talimatıyla kargoyu göndermeye çalıştığını söyledi.

Adliyeye sevk edilen E.H.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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