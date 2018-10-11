Adil Öksüz’ün yeğeninin yargılanmasına devam edildi

FETÖ’nün sözde "Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı" firari Adil Öksüz’ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz’ün 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya devam edildi. Mahkeme, Esmaül Hüsna Öksüz’ün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

FETÖ’nün sözde "Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı" firari Adil Öksüz’ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz’ün 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya devam edildi. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, tutuklu sanık Esmaül Hüsna Öksüz hazır bulundu. Duruşmada söz alan Esmaül Hüsna Öksüz, "Gönderdiğim evraklarda herhangi bir yasa dışı işlem yoktu. Ben sadece bir çocuğa yardımcı olmak için bu işin içine düştüm. Bunca zamandır tutukluyum. Niye tutukluyum bilmiyorum. Terör örgütüne yataklık etmek gibi bir durumum asla olamaz. Adaleti ve tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme, verdiği kısa aranın ardından sanık Esmaül Hüsna Öksüz’ün mevcut delil durumu ve atılı suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alarak tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanık Esmaül Hüsna Öksüz’ün kargo ile ABD’ye önemli örgütsel evrak göndereceği istihbaratı üzerine çalışma başlatmıştı. Esmaül Hüsna Öksüz, 13 Nisan’da alıcı olarak E.S. isminin yazıldığı zarfı kargo yetkilisine teslim ettiği sırada suçüstü yakalanmıştı. İncelemede zarfta, Adil Öksüz’ün kardeşi olan ve örgütün sözde Üsküdar il imamlığını yaptığı gerekçesiyle aranan Mehmet Öksüz, tutuklu olan eşi Şenay Öksüz ve çocukları Zeynep Şeyma Öksüz’e ait bazı evraklar bulunmuştu. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Esmaül Hüsna Öksüz hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis talep edilmişti.