Adıyaman merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

Adıyaman merkezli 6 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY terör örgütünün ‘emniyet mahrem’ yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında polis operasyon düzenledi. FETÖ’cü emniyet mensuplarının eşlerinden sorumlu olduğu belirlenenler ile Bylock kullandığı tespit edilen 11 şüpheliye yönelik olarak Adıyaman merkezli olmak üzere Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Manisa ve Şanlıurfa’da eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 kişi sorgulanmak üzere Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.

Soruşturma devam ediyor.