Adıyaman’da 5.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Merkez üssü Adıyaman Samsat olarak 5.1 olarak belirlenen depremin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü.

Adıyaman’da 5.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Merkez üssü Adıyaman Samsat olarak 5.1 olarak belirlenen depremin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü.

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.