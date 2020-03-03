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03 Mart 2020 Salı 15:44

Adli Sicil Kaydı (Sabıka Kaydı) Nasıl Alınır?

Günümüzde internet üzerinden hizmet veren e-devlet ile rahatlıkla alınabilen bu belge için, PTT şifresi almanız yeterlidir.

Adli Sicil Kaydı (Sabıka Kaydı) Nasıl Alınır?
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Devlet nezdinde vatandaşlar hakkında tutulan suç kayıtlarına, adli sicil kaydı yani sabıka kaydı denmektedir. Mahkeme kararı sonucunda kesinleşen bilgilerin kaydedildiği bu sistem, ceza ve güvenlik tedbiri almak amacıyla yer almaktadır. Adli sicil kaydında herhangi bir bilgi yer alması için, bu kararın muhakkak mahkeme tarafından kesinleştirilmesi gerekmektedir. Herhangi bir şekilde mahkeme kararı ile kesinleşmeyen bir bilgi, sabıka kaydı yani adli sicil kaydında yer alamaz.

Adli sicil kaydı içeriğinde 18 yaş ve sonrasında işlenen suçlar yer almaktadır. Bu belge, kişinin kendisine, vekalet verdiği kişilere veya 18 yaş altı ise anne ve babaya teslim edilebilmektedir. Genellikle iş kabul zamanlarında daha çok istenilen sabıka kaydını, bulunduğunuz şehirdeki adli sicil müdürlüklerinden, kaymakamlıklardan, büyükelçiliklerden ve e-devlet sistemi üzerinden temin edebilirsiniz.

Özel kurumların yanı sıra kamu kurumları da iş alım süreçlerinden adli sicil kaydı belgesini istemektedir. Günümüzde internet üzerinden hizmet veren e-devlet ile rahatlıkla alınabilen bu belge için, PTT şifresi almanız yeterlidir. Adli sicil kaydı nasıl silinir derseniz, bu bilgiler:

  • Etkin pişmanlık veya şikâyetten vazgeçilmesi
  • Cezanın zaman aşımının dolması veya genel af
  • Ceza ve güvenlik tedbirinin infazı sonrasında kendiliğinden silinmektedir.

Ayrıca, adli sicil kaydı hakkında daha detaylı bilgileri Ankara ceza avukatı üzerinden alabilirsiniz.

Adli Sicil Kaydından Yer Alan Bilgiler

Adli sicil kaydında birtakım bilgiler yer alırken bazı bilgilerde kayıt edilmemektedir. Boşanma davası ve icra takibi gibi bilgilerin yer almadığı sabıka kaydında, 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu'nun 4. maddesine göre:

  • Hapis cezası ve hapis cezası erteleme kayıtları
  • Ceza zaman aşımı kararları veya genel ve özel affa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı
  • Askeri Ceza Kanununca verilen feri ve mahkumiyet cezaları
  • Mahkumiyeti ortadan kaldıran etkin pişmanlık ve şikayetten vazgeçme ile ilgili verilen kararlar
  • Bazı hakları kullanmaktan yoksun bırakılma kararları
  • Yabancı mahkemeler tarafından Türk vatandaşlarına verilen kesin mahkumiyet kararlarının, Türk Hukukuna göre doğurduğu hak yoksunlukları hakkında Cumhuriyet savcısı tarafından verilen kararlar
  • Kişiye verilen adli para cezası
  • Seçenekli yaptırıma dönüştürülen kısa hapis cezaları

Gibi bilgiler bulunmaktadır. Sabıka kaydınızda yer alan kayıtlar hakkında işlem yapmak veya detaylı bilgi almak için Ankara avukat sitelerini incelemenizi öneririz.

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