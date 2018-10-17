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17 Ekim 2018 Çarşamba 21:22

Adliyedeki gaz sızıntısına tutuklama

İzmir Adliyesindeki yangın söndürme tüplerinin bakımı esnasında meydana gelen gaz sızıntısına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan taşeron firmanın sahibi tutuklandı.

Adliyedeki gaz sızıntısına tutuklama
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İzmir Adliyesindeki yangın söndürme tüplerinin bakımı esnasında meydana gelen gaz sızıntısına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan taşeron firmanın sahibi tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İzmir Adliyesinde bir kişinin öldüğü gaz sızıntısına ilişkin soruşturma kapsamında yangın tüplerinin bakımını üstlenen taşeron firmanın sahibi hakkında yakalama kararı verildi. Polisin gözaltına aldığı firmanın sahibi A.B., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan A.B., çıkartıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla tutuklandı.
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