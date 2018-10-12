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12 Ekim 2018 Cuma 09:35

Adliyedeki gaz sızıntısından etkilenen 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir Adliyesindeki gaz sızıntısından hastaneye kaldırılan bir vatandaş yaşamını yitirdi.

Adliyedeki gaz sızıntısından etkilenen 1 kişi hayatını kaybetti
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İzmir Adliyesindeki gaz sızıntısından hastaneye kaldırılan bir vatandaş yaşamını yitirdi.

İzmir Adliyesindeki gaz sızıntısından etkilenen Salih Ataoğlu (47) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Adliyede dün sabah saatlerinde yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı sırasında karbondioksit kaçağı meydana gelmesi sonucu 29 kişi gazdan etkilendi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören taşeron işçi Salih Ataoğlu (47) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ataoğlu’nun gazdan zehirlenmeye bağlı solunum ve dolaşım yetmezliğinden hayatını kaybettiği öğrenildi. Ataoğlu’nun cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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