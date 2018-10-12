ASAYİŞ:
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12 Ekim 2018 Cuma 18:40

Adliyeye sevk edilen 4 hırsızlık şüphelisinden 1’i tutuklandı

Nevşehir’de tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık şüphesiyle adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 1’i sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.Nevşehir’de 2’si kadın 4 kişi, tırnakçılık yöntemiyle Cami Cedit Mahallesi Kebir Sokak’ta...

Adliyeye sevk edilen 4 hırsızlık şüphelisinden 1'i tutuklandı
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Nevşehir’de tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık şüphesiyle adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 1’i sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Nevşehir’de 2’si kadın 4 kişi, tırnakçılık yöntemiyle Cami Cedit Mahallesi Kebir Sokak’ta 2 kişiden bin 550 lira çaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıları Derinkuyu’da yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fırtına A., Sevda A., Emre T. ve Cüneyt K., savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Fırtına A., Emre T. ve Cüneyt K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Sevda A. ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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