Adnan Oktar grubuna ikinci dalga operasyon

Adnan Oktar grubuna yönelik düzenlenen ikinci dalga operasyonda Oktar’ın sağ kolu T.Y. ve S.Y. ile bunları sakladıkları ileri sürülen 7 kişi daha yakalandı.

Adnan Oktar grubuna yönelik düzenlenen ikinci dalga operasyonda Oktar’ın sağ kolu T.Y. ve S.Y. ile bunları sakladıkları ileri sürülen 7 kişi daha yakalandı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda ‘Adnan Hoca’ olarak bilinen Adnan Oktar yapısına yönelik bu sabah ikinci dalga operasyon başlattı. Grubun firari üyelerinden Oktar’ın sağ kolu T.Y. ve S.Y. ile bunlara yardım ve yataklık yapıp saklayan 7 firari şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi.