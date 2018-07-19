Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturmada 168 kişi tutuklandı

Adnan Oktar ve grubuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınanların işlemleri tamamlandı. Adnan Oktar ve Oktar Babuna’nın da aralarında bulunduğu 168 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adnan Oktar ve grubuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınanların işlemleri tamamlandı. Adnan Oktar ve Oktar Babuna’nın da aralarında bulunduğu 168 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 Temmuz’da Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyon yapılmıştı. Operasyon kapsamında 187 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5’i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 182 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ve sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine gönderildi. Şüphelilerin sorgu işlemleri yaklaşık 24 saat sürdü.

Savcılık ifadeleri tamamlanan 13 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 168 kişi ise "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "çocuğun cinsel istismarı", "cinsel saldırı", “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “şantaj” suçlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.