Adnan Oktar ve grubu sabah saatlerinde getirildikleri Metris Cezaevinden Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsüne sevk edildi.Adnan Oktar grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Adnan Oktar’ın da bulunduğu 168 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklanan zanlıların bir kısmı sabah saatlerinde polis otobüsüyle Metris T tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna getirildi. Aralarında Adnan Oktar’ın da bulunduğu zanlılar daha sonra Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsüne sevk edildi.
Adnan Oktar Metris Cezaevinden Silivri Cezaevine sevk edildi
Adnan Oktar ve grubu sabah saatlerinde getirildikleri Metris Cezaevinden Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsüne sevk edildi.