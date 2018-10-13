Adnan Oktar soruşturmasında 5 tutuklama

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturmada örgütün 3 numaralı ismi olduğu belirtilen Tarkan Yavaş’ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturmada örgütün 3 numaralı ismi olduğu belirtilen Tarkan Yavaş’ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada, gözaltına alınan ve aralarında örgütün 3 numaralı ismi olduğu belirtilen Tarkan Yavaş’ın da bulunduğu 9 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcılıkça ifadesi alınan şüphelilerden Tarkan Yavaş, Serkan Yumru, Esra Öymen, Yasin Kaya ve Uğur Küçükaydın tutuklanmaları talebiyle, diğer şüpheliler Tural Rzayev, Tural Rustamov, Hayri Muhammed Keş ve Rıdvan Kuş ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimlikçe sorgularına devam edilen şüphelilerden aralarında Tarkan Yavaş’ın da bulunduğu 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

Hakimlik, hakkında adli kontrol talep edilen 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirlerinin uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.