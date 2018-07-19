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19 Temmuz 2018 Perşembe 11:45

Adnan Oktar soruşturmasında mağdur ifadeleri ortaya çıktı

Adnan Oktar ve grubuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 157 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılığın şüphelileri tutuklamaya gönderdiği sevk yazısında yer alan mağdurların ifadeleri ise kan dondurdu.

Adnan Oktar soruşturmasında mağdur ifadeleri ortaya çıktı
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Adnan Oktar ve grubuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 157 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılığın şüphelileri tutuklamaya gönderdiği sevk yazısında yer alan mağdurların ifadeleri ise kan dondurdu.

Adnan Oktar grubuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 157 kişi "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Çocuğun cinsel istismarı", "Cinsel saldırı", “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “şantaj” suçlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcılığın şüphelileri tutuklamaya gönderdiği sevk yazısında mağdurların ifadeleri ortaya çıktı.

“Turnike sistemiyle örgüte kız getiriliyordu”

Mağdurlardan G.Ç., örgüt mensupları tarafından turnike sistemi uygulanarak cinsel saldırı suçlarına maruz bırakıldığını söyleyerek çocuk yaşta istismar edildiğini, örgüte turnike sistemi ile kız getirme konusunda görevli bir şahısla 15 yaşında tanıştığını ve duygusal yakınlık yaşadıklarını söyledi. Belli bir süre sonra örgüt mensuplarıyla ilişkiye girdiğini söyleyen G.Ç., ilişkiler sonrasında fotoğraflarının çekildiğini ve direnci ortadan kalkınca da kendisini örgüt lideri Adnan Oktar ile tanıştırdıklarını anlattı. Birçok kişi ile ilişkiye girdiği esnada Oktar’ın da kendilerini izlediğini ve Oktar’ın da kendisini istismar ettiğini beyan etti.

“Dekolteli kıyafetler giydirip makyaj yaptırıyordu”

Mağdur S.M., 8-9 yaşlarındayken annesinin ‘mehdi’ olarak kabul ettiği Adnan Oktar ile tanıştığını söyleyerek, Oktar’ın kendisine dekolteli kıyafetler giydirdiğini, makyaj yaptırdığını anlattı. Oktar’ın sürekli cinsel istismarda bulunduğunu belirten S.M., Oktar’ın kendisine “Beni istiyor musun? Benim olacaksın. Beni seviyor musun? 13 yaşına geldiğinde evleneceğiz” dediğini söyledi.

“Cinselliğin günah olmadığı empoze edildi”

Adnan Oktar tarafından sözde cemaat içinde cinselliğin günah olmadığı düşüncesinin empoze edildiğini kaydeden bir başka mağdur H.U. ise Adnan Oktar’ın kendisini birçok kez istismar ettiğini, bakışını beğenmediği için Oktar’ın kendisini dövdüğünü kaydetti.

“Birçok kadını döverek aşağıladı”

Adnan Oktar ile sözde bir dini nikah kıyarak kendisi ile evlendiğini ve zorla ilişkiye girdiğini anlatan mağdur E.A. ise Oktar’ın birçok kadını herkesin içinde döverek aşağıladığını böylelikle kadınları psikolojik olarak kötü hale getirdiğini söyledi.
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