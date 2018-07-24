Adnan Oktar’ın yakın koruması Cüneyt Özyaşar tutuklandı

Adnan Oktar grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara’da gözaltına alınarak İstanbul’a getirilen Oktar’ın yakın koruması Cüneyt Özyaşar, tutuklandı.
Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında Ankara’da gözaltına alınarak İstanbul’a getirilen ve Oktar’ın yakın koruması olduğu belirtilen Cüneyt Özyaşar, tutuklandı.İstanbul’a getirilen Özyaşar, sevk edildiği İstanbul Adliyesinde savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi. Hakimlikçe sorgulanan Özyaşar, tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 169 oldu.