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23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:06

Afgan Ordusu operasyonlara devam ediyor: 25 ölü

Afgan Hava Kuvvetleri, Pazar gecesi düzenledikleri hava saldırısında ve kara operasyonunda en az 25 militanın öldürüldüğünü 5’inin yaralandığını açıkladı.

Afgan Ordusu operasyonlara devam ediyor: 25 ölü
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Afgan Hava Kuvvetleri, Pazar gecesi düzenledikleri hava saldırısında ve kara operasyonunda en az 25 militanın öldürüldüğünü 5’inin yaralandığını açıkladı.

Afganistan Ordusu Taliban’a düzenlediği operasyonlara ara vermeden devam ediyor. Beğlan Valisi Abdul Hai Nemati, ABD ve NATO önderliğindeki koalisyon güçleri Beğlan eyaletinin Burka ve Dahana-i Ghori ilçelerine 2 defa, İnsansız Hava Aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini açıkladı. Vali Nemati, düzenlenen hava saldırısında 11 militanın öldürüldüğünü bildirdi. Afgan Ordusunun ve ABD-NATO koalisyon güçlerinin hava saldırılarını arttırdığını hatırlattı.

Afgan Ordusunun gece düzenlediği saldırıların 2’ncisi de Gazne Eyaletindeki Chadar Dewal ve Sado Tangai köylerine düzenlendi. Polis Şefi Farid Ahmed Maşal’ın yaptığı açıklamada, bölgedeki hava operasyonlarında toplam 14 militanın öldürüldüğünü bildirdi. Ahmed Maşal, öldürülen militanların 6’sının Taliban, 8’inin DAEŞ üyesi olduğunu ifade ederken, 5 Taliban militanının yaralı ele geçirildiğini söyledi.

Taliban ve DAEŞ’ten operasyonlarla ilgili açıklama yapılmadı.
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