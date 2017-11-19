Afgan ordusundan Taliban hapishanesine baskın

Afganistan’da Taliban’ın hapishanesine düzenlenen baskında en az 30 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Afgan ve yabancı özel kuvvetler, ülkenin Helmand vilayetinde bulunan Taliban hapishanesine operasyon düzenledi. Ordu tarafından yapılan açıklamada, operasyonda en az 30 kişinin kurtarıldığı kaydedildi. Kurtarılanlar arasında 12 yaşından küçük 4 çocuk ve 2 polisin de bulunduğu ifade edildi. Taliban’ın bu kişileri hükümete yardımcı oldukları ya da ailelerinin Afgan ordusunda görevli oldukları için hapishanede tuttuğu belirtildi.



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Taliban tarafından yapılan açıklamada ise ordunun kurtardığı kişilerin hırsızlık, adam kaçırma ve diğer suçlardan hapishanede tutulduğu iddia edildi.