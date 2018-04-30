Afganistan’ın başkenti Kabil’de meydana gelen çifte patlamada 21 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı bildirildi.Afganistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Afganistan’ın başkenti Kabil’de meydana gelen çifte patlamada 21 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı bildirildi. Polis görevlisi Jan Agha ikinci patlamada 1 gazetecinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Afganistan’da çifte patlama: 21 ölü
Afganistan’ın başkenti Kabil’de meydana gelen çifte patlamada 21 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı bildirildi.