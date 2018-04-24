Afganistan’da kontrol noktasına saldırı: 2 ölü

Afganistan’ın Badgis ilinde birkaç kontrol noktasına düzenlenen saldırılarda 2 polisin hayatını kaybettiği belirtildi.

Afganistan’ın Badgis iline bağlı Kadis ilçesinde sabah saatlerinde birkaç kontrol noktasına saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda 2 Afgan askerinin hayatını kaybettiği, 6 askerin ise kaçırıldığı öğrenildi. Güvenlik ekiplerinin olay yerine geldiği ve bölgeyi kontrol altına aldığı ifade edildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan, bugün Afganistan’ın batısında Ferah şehrinde düzenlenen ve 2 askerin kaçırıldığı ayrı bir saldırıyı ise Taliban üstlendi.