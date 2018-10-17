Afganistan’da seçim ofisine saldırı

Helmand Valiliği Sözcüsü Omar Zwak yaptığı açıklamada, patlayıcının adayın oturduğu koltuğa yerleştirilmiş olduğunu belirtti. Olaya ilişkin 3 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Afganistan’ın Helmand kentinde 20 Ekim’de gerçekleştirilecek seçimler kapsamında milletvekili adayı general Abdul Jabbar Qahraman’ın seçim ofisine yönelik düzenlenen saldırıda milletvekili adayı dahil 4 kişi hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre 7 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırı sırasında ofiste düzenlenecek seçimlere ilişkin toplantı yapıldığı öğrenildi.

Afganistan güneyindeki Helmand kentinde bir milletvekili adayının seçim ofisinde toplantı düzenlediği sırada patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre milletvekili adayı dahil 4 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

Afganistan güneyindeki Helmand kentinde bir milletvekili adayının seçim ofisinde toplantı düzenlediği sırada patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre milletvekili adayı dahil 4 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

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