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17 Ekim 2018 Çarşamba 09:45

Afganistan’da seçim ofisine saldırı

Afganistan güneyindeki Helmand kentinde bir milletvekili adayının seçim ofisinde toplantı düzenlediği sırada patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre milletvekili adayı dahil 4 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

Afganistan'da seçim ofisine saldırı
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Afganistan güneyindeki Helmand kentinde bir milletvekili adayının seçim ofisinde toplantı düzenlediği sırada patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre milletvekili adayı dahil 4 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

Afganistan’ın Helmand kentinde 20 Ekim’de gerçekleştirilecek seçimler kapsamında milletvekili adayı general Abdul Jabbar Qahraman’ın seçim ofisine yönelik düzenlenen saldırıda milletvekili adayı dahil 4 kişi hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre 7 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırı sırasında ofiste düzenlenecek seçimlere ilişkin toplantı yapıldığı öğrenildi.

Helmand Valiliği Sözcüsü Omar Zwak yaptığı açıklamada, patlayıcının adayın oturduğu koltuğa yerleştirilmiş olduğunu belirtti. Olaya ilişkin 3 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Öte yandan gerçekleştirilen saldırıyı da Taliban üstlendi.
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