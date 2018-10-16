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16 Ekim 2018 Salı 12:26

Afganistan’da Taliban onlarca polis öldürdü, 15 polisi kaçırdı

MEZAR-I SHARIF (İHA)-Katar’ta Taliban yetkilileri ve ABD’nin Afganistan barış görüşmeleri temsilcisi Zalmay Halilzat ile barış görüşmelerinden bir hafta sonra Taliban onlarca polisi öldürdü. Pakistan’da Cumartesi günü parlamento seçimleri yapılamasından önce Taliban seçimlerin huzur içinde yapılmaması için elinden geleni yapacağını açıklamıştı.

Afganistan'da Taliban onlarca polis öldürdü, 15 polisi kaçırdı
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MEZAR-I SHARIF (İHA)-Katar’ta Taliban yetkilileri ve ABD’nin Afganistan barış görüşmeleri temsilcisi Zalmay Halilzat ile barış görüşmelerinden bir hafta sonra Taliban onlarca polisi öldürdü. Pakistan’da Cumartesi günü parlamento seçimleri yapılamasından önce Taliban seçimlerin huzur içinde yapılmaması için elinden geleni yapacağını açıklamıştı.

Afganistan’ın kuzey bölgesi Samangan’e Taliban güçleri Dara-e Sof Payeen’deki kontrol noktasına saldırdı. Mahalli meclis üyesi Nakibullah Tatar Saldırıda polis şef yardımcısı da dahil olmak üzere 11 polisin öldürüldüğünü, 30 polisin yaralandığını, 15 polisin de araçları ve silahları ile kaçırıldığını söyledi. Nakibullah, çatışmalarda çok 7 Taliban mensubunun da öldürüldüğünü söyledi.

Ülkenin orta kesimindeki Daikundi Valisi sözcüsü Ali Ekbir Natiki yüzlerce Taliban savaşçısının Daikundi’deki Karjan kontrol noktasına saldırdığını, bir saat süren çatışmada 8 Afgan askeri ve 5 polisin öldüğünü söyledi.

Taliban’ın sözcüsü Zebihullah Mucahid, her iki saldırıyı da üstlenerek Samangan bölgesinede 30 polisin, Daikundi kontrol noktasındaki saldırıda ise 19 polisin öldürüldüğünü ve çok miktarda silah ele geçirdiklerini söyledi.

Son saldırıların Cumartesi günü yapılacak seçimlerle doğrudan bir ilişkisi görülmese de Taliban’ın bu saldırılarla Gazne’deki gücünü gösterdiği kaydedildi

Güvenlik yetkilileri, son saldırılarıyla Taliban’ın yapılacak barış görüşmelerinde istediği elde etmek için güç gösterisi olduğunu belirtti.
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