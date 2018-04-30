ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 13:47

Afrin’de görevli Giresunlu Uzman Çavuş Hatay’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

Giresun’un Yağlıdere ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş İlhan Hamurcu Hatay’ın Hassa ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, Suriye’nin Afrin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından...

Afrin'de görevli Giresunlu Uzman Çavuş Hatay'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Giresun’un Yağlıdere ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş İlhan Hamurcu Hatay’ın Hassa ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Suriye’nin Afrin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli Uzman Çavuş İlhan Hamurcu 4 günlük izin alarak Malatya’daki ailesinin yanına gitti. İznin ardından görev yerine dönerken Hatay’ın Hassa ilçesinde sabah saatlerinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Hamurcu’nun cansız bedeni hastaneye kaldırılırken, otopsinin ardından cenazesinin Giresun’un Yağlıdere ilçesine gönderileceği öğrenildi.

Yağlıdere Belediye Başkanı Abdurrahman Kırhasanoğlu yaptığı açıklamada, Hamurcu’nun cenazesinin işlerinin bittikten sonra İstanbul aktarmalı Giresun’a getirileceği ve Yağlıdere Merkez Pazar yerinde düzenlenecek cenaze törenin ardından aile kabristanlığına defnedileceğini açıkladı.

Öte yandan Hamurcu’nun evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku