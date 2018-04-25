Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin/Yukarı Meski köyünde bölücü terör örgütü tarafından sözde karargah olarak kullanılan bir evin avlusunda mühimmat ve muhtelif örgütsel dokümanın ele geçirildiğini bildirdi.TSK’dan yapılan açıklamada, "Afrin/Yukarı Meski köyünde BTÖ tarafından sözde karargah olarak kullanılan bir evin avlusunda bir M-16 tüfek, bir AK-47 tüfek, bir av tüfeği, bu silahlara ait çok miktarda mermi, 10 fünye, el kamerası, el telsizi, sözde haritalar ve muhtelif örgütsel doküman ele geçirilmiştir" denildi.
Afrin’de mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin/Yukarı Meski köyünde bölücü terör örgütü tarafından sözde karargah olarak kullanılan bir evin avlusunda mühimmat ve muhtelif örgütsel dokümanın ele geçirildiğini bildirdi.TSK’dan yapılan açıklamada,...