ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2018 Perşembe 14:38

Afrin’e yardım bahanesiyle 9 ilde 9 iş adamını dolandırdı

Türkiye genelinde aradığı firmaları kendisini o ilin büyükşehir belediyesi genel sekreteri olarak tanıtarak Afrin’e yardım bahanesiyle 9 ilde 9 iş adamını 106 bin 500 lira dolandıran şahıs, İstanbul’da yakalandı. İstanbul’dan Samsun’a getirilen şahıs, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Afrin'e yardım bahanesiyle 9 ilde 9 iş adamını dolandırdı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Türkiye genelinde aradığı firmaları kendisini o ilin büyükşehir belediyesi genel sekreteri olarak tanıtarak Afrin’e yardım bahanesiyle 9 ilde 9 iş adamını 106 bin 500 lira dolandıran şahıs, İstanbul’da yakalandı. İstanbul’dan Samsun’a getirilen şahıs, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Ülkemiz genelinde değişik illerde faaliyet gösteren şirket yöneticileri ile telefonla iletişim kurarak kendisini o ilin büyükşehir belediyesi genel sekreteri olarak tanıtan ve Afrin’de yürütülen operasyon bölgesine büyükşehir belediyesi bünyesinde oluşturulan gıda ve ilaç yardımı kampanyası düzenlediklerini söyleyerek para yardımı talep edip verdiği IBAN numaralarına şirket yöneticilerinin para yatırmalarını sağlayıp, aynı yöntemle dokuz farklı ilde şirket yöneticilerini arayıp yetkililerin milli duygularını istismar ederek hayırsever kişileri dolandırmak suretiyle haksız kazanç elde eden Cengiz A. (32), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekiplerinin takibi sonucu İstanbul İstanbul Esenyurt’ta yakalanarak Samsun’a getirildi. Cengiz A. ile birlikte 3 adet cep telefonu, 1 adet laptop, 3 adet simkart, başkası adına düzenlenmiş polis emeklileri derneği üye kartı, 1 adet polis gazetesi tanıtım kartı ve 1 adet polis emekliler derneği araç tanıtım kartı ele geçirildi. Cengiz A.’nın yapılan araştırma sonucu Samsun’da Mehmet İ.K.’yi 40 bin lira, Bursa’da Volkan Ö.’yü 20 bin lira, İzmir’de İzzet Ç.’yi 20 bin lira, Diyarbakır’da Zeynelabidin K.’yi 4 bin lira, Mersin’de Harun D.’yi 5 bin lira, Ankara’da Tahir E.T.’yi 2 bin 500 lira lira, Ordu’da Vural Y.’yi 5 bin lira, Balıkesir’de Hüseyin K.’yi 10 bin lira, Kayseri’de Mehmet K.’yi olmak üzere 9 ilde 9 iş adamını dolandırdığı tespit edildi. Söz konusu şahsın Ankara ve Kayseri ilinde ise 2 ayrı iş adamını telefonla arayıp dolandırıcılığa teşebbüs ettiği öğrenildi.

Cengiz A.’nın 17 ayrı dolandırıcılık, 1 güveni kötüye kullanmak ve 1 öldürme olmak üzere 19 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosundaki sorgulanması tamamlanan Cengiz A., "nitelikli dolandırıcılık" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku