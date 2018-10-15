Afyonkarahisar emniyeti uygulamalarına aralıksız devam ediyor

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve asayiş ekipleri araç sürücülerine yönelik alkol uygulaması gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik ve Asayiş şube müdürlükleri ekipleri, Genel Asayiş Uygulamalarına ara vermeden devam ediyor. Son olarak ekipler, araç sürücüleri için alkol kontrolü yaptı. Düzenlenen uygulamada, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri emniyet kemeri, alkol kontrolü ile çevreye rahatsızlık veren motosiklet ve modifiyeli araçlara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ise durdurulan araç sürücülerine genel asayiş uygulaması yaptı.Ayrıca ekipler, sürücülere alkol muayenesinin yanı sıra Genel Bilgi Taraması sorgulamaları da yaptı. Gerçekleşen kontrollerde eksiklikleri bulunan veya kurallara uymayan sürücülere çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı. Ayrıca trafik şube ekipleri kantardan kaçmaya çalışan ağır tonajlı araçlara yönelikte uygulama gerçekleştirdi. Kantardan kaçmaya çalışan araçlara trafik ekipleri tarafından ceza kesildi.

Öte yandan vatandaşlar yapılan uygulamalardan memnun olduklarını dile getirdi.