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24 Nisan 2018 Salı 18:48

Afyonkarahisar merkezli uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Afyonkarahisar merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünce Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Antalya ve Aydın’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon...

Afyonkarahisar merkezli uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
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Afyonkarahisar merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünce Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Antalya ve Aydın’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde 8, Denizli’de 2 ve Antalya’da da 1 kişi olmak üzere toplam 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, 6 şüphelinin de yakalama çalışmalarına devam edildiğini bildirdi. Operasyon kapsamında 17 ayrı adreste yapılan aramalarda, 7.43 gram eroin maddesi, 26 adet subxone marka uyuşturucuya alternatif olarak kullanılan hap, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet av tüfeği fişeği, 1 adet pala ve 8 adet de uyuşturucu aparatı ele geçirildi.

Afyonkarahisar’da yakalanan 8 şahıs, işlemleri için emniyete götürüldü. Şahıslar, işlemlerinin ardından "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticaretini Yapmak" suçundan adli mercilere sevk edileceği bildirildi.
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