Afyonkarahisar’da hurda yüklü tır devrildi: 1 kişi yaralandı

Kaza, Afyonkarahisar çevre yolu Ankara Köprülü Kavşak’ta meydana geldi. Akşam saatlerinde Ankara istikametinden Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi İstikametine seyir eden Yusuf Soycan (37) idaresindeki 03 HM 851 plakalı hurda yüklü tır, köprülü kavşağa geldiği sırada virajı alamayarak devrildi. Kaza esnasından tırın yakınında herhangi bir aracın bulunmaması faciayı önlerken tır sürücüsü Yusuf Soycan yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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