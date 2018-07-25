Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde gök gürültülü şiddetli yağış korkuya neden oldu.İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Geç saatlere kadar yağan yağmur dolayısıyla su birikintileri oluşan yollarda ilerlemekte zorlanan sürücüler, araçlarını yol kenarına çekip yağışın hafiflemesini bekledi. Bazı caddeler sular altında kalırken dükkanları su bastı. Yağmur, zaman zaman yerini doluya bırakırken fırtına dolayısıyla zor anlar yaşandı.
Afyonkarahisar’da şiddetli yağış korkuttu
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde gök gürültülü şiddetli yağış korkuya neden oldu.İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Geç saatlere kadar yağan yağmur dolayısıyla su birikintileri oluşan yollarda...