Afyonkarahsar’da aşırı hız kazaya neden oldu

Kaza, Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesi Mahmut köyü yolu güzergahında meydana geldi. Şuhut ilçesi Mahmut köyü istikametine giden Z.Ö. yönetimindeki 35 CSH 17 plakalı araç karşıdan karşıya geçmeye çalışan elektrikli bisiklete çarptı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralanan İ.Ç. olay yerine gelen ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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