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03 Mayıs 2018 Perşembe 02:52

Afyonkarahsar’da aşırı hız kazaya neden oldu

Afyonkarahisar’da aşırı hız nedeniyle otomobil karşıdan karşıya geçmekte olan elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.Kaza, Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesi Mahmut köyü yolu güzergahında...

Afyonkarahsar'da aşırı hız kazaya neden oldu
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Afyonkarahisar’da aşırı hız nedeniyle otomobil karşıdan karşıya geçmekte olan elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesi Mahmut köyü yolu güzergahında meydana geldi. Şuhut ilçesi Mahmut köyü istikametine giden Z.Ö. yönetimindeki 35 CSH 17 plakalı araç karşıdan karşıya geçmeye çalışan elektrikli bisiklete çarptı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralanan İ.Ç. olay yerine gelen ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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