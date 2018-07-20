Ağabeyi ile kavga etti, 8 aylık hamile yengesini öldürdü

Konya’da ağabeyiyle tartışan Suriye uyruklu bir şahıs, 8 aylık hamile yengesini bıçakladı. Ağır yaralanan hamile kadın karnındaki çocuğuyla birlikte hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Hasandedemescid Mahallesi Hatay Sokak üzerindeki müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kağıt toplayan Suriye uyruklu Abdulbasid El M. (25) evindeki hurda malzemelerini ağabeyi Ahmed El M.’nin (36) çaldığı iddiası üzerine bu konuyu konuşmak için ağabeyinin evine eşiyle birlikte gitti. Abdulbasid El M., kapıyı açan ağabeyi ve yengesi ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Abdulbasid El M., 8 aylık hamile yengesi Amira Alyassouf’u (38) göğsünden bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Amira Alyassouf’a ilk müdahaleyi eşi ve komşuları yaptı. Ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan 5 çocuk annesi Amıra Alyassouf ile karnındaki 8 aylık kız bebeği tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Annelerinin amcaları tarafından bıçaklanmasına şahit olan 5 kardeş ise evlerinin önünde şoka girdi. Birbirine sarılan çocuklara annelerinin öldüğü söylenemedi.

Öte yandan Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüpheli Abdulbasid El M.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Abdulbasid El M.’nin polisteki ilk ifadesinde, "Ben kağıt toplayıcılığı yapıyorum. Ağabeyim o bölgeye gelinceye kadar evimden bir şey çalınmıyordu. Ancak son zamanlarda evimden eşyalarımı çaldığını fark ettim. Akşam eşimle birlikte ağabeyimin evine gittim. Kapıyı ağabeyim ve eşi açtı. Çaldıklarının parasını istedim. Daha sonra tartışma çıktı, yengem bana tokat atmasının ardından ben de yanımda bulunan bıçağı yengeme doğru salladım" şeklinde konuştu.

Şüphelinin polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.